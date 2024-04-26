У аферу з онлайн-заробітками потрапила жителька Тернопільщини.

Вона розповіла, що в одній з соціальних мереж натрапила на оголошення про роботу в інтернеті. Протягом кількох днів заявниця спілкувалась з невідомим, який обіцяв їй шалені прибутки. Основне завдання роботи – ставити вподобайки під постами в різних застосунках.

Аферист переконав потерпілу, що є шанс отримати вдвічі більший прибуток, але для цього потрібно вкласти гроші. Жінка повірила і перерахувала на його рахунок 130 тисяч гривень. Згодом чоловік почав ігнорувати її повідомлення й вона зрозуміла, що потрапила в аферу. Заявниця звернулась за допомогою до Тернопільського районного управління поліції.

За даним фактом працівники поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу. Співробітники поліції встановлюють особу зловмисника та закликають громадян бути обережними з людьми, яких вони в реальному житті не знають.