Тернополян запрошують на зустріч із командиром роти “Гонор” відомого батальйону “Вовки Да Вінчі” 59 ОМБ Олександром Ябчанкою.

До 2022 року Олександр Ябчанка був лікарем-педіатром, експертом із питань охорони здоровʼя та викладачем «Школи публічного управління» Українського католицького університету. З початком повномасштабного вторгнення росії пішов на службу, а нещодавно був обраний командиром роти «Гонор», що входить складу 1-го окремого механізованого батальйону «Вовки Да Вінчі» імені Дмитра Коцюбайла.

Зустріч матиме інформативно-просвітницький характер, адже на ній Олександр Ябчанка щиро розповість про те, чого очікувати від третього року повномасштабного вторгнення, про роботу батальйону, бойові та тилові посади в роті “Гонор”, а також про можливості та воєнні перспективи. Насамкінець усі охочі зможуть поставити свої питання до бойового командира та долучитись до благодійного збору на наземні роботизовані платформи для батальйону, які мінімізують участь людини на полі, допомагаючи зберігати життя і здоров’я українських воїнів.

Зустріч відбудеться у вівторок 30 квітня на 16 год у читальному залі бібліотеки 2 корпусу Тернопільського національного технічного університету, вул. Руська 56, 3 поверх, ауд. 58. Вхід вільний за попередньою реєстрацією https://forms.gle/sU6Uur4oeAd2xMNZA.

Більше про батальйон “Вовки Да Вінчі” імені Дмитра Коцюбайла можна почитати на сайті https://vovkydavinci.army/. Подія відбувається у співпраці із ГО “АТОМ”.