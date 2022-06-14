Над Тернопільщиною збили кілька ракет

Сили просили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.

Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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За його інформацією, жертв та руйнувань немає. На місці “прильоту” працюють спеціалісти.

Нагадаємо, в суботу, 11 червня, ворог завдав ракетного удару по Тернопільщині. Боєприпаси вибухнули у Чорткові. Як наслідок, понад два десятки людей отримали поранення. Пошкоджено багато будівель.

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