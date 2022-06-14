Сили просили протиповітряної оборони спрацювали по кількох ворожих ракетах над Тернопільщиною.
Про це повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш.
Читайте також: Працює ППО: на Тернопільщині знову пролунали вибухи
За його інформацією, жертв та руйнувань немає. На місці “прильоту” працюють спеціалісти.
Нагадаємо, в суботу, 11 червня, ворог завдав ракетного удару по Тернопільщині. Боєприпаси вибухнули у Чорткові. Як наслідок, понад два десятки людей отримали поранення. Пошкоджено багато будівель.
Читайте на цю тему:
Внаслідок вибухів ракет у Чорткові пошкоджені будинки самотніх стареньких людей
Майже чотири сотні мешканців Чорткова заявили про пошкодження майна внаслідок ракетних обстрілів
Внаслідок ракетних ударів у Чорткові пошкоджені дві школи і дитячий садок. ФОТО
“Просто терор”: Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Чорткову. ВІДЕО
Потрощені автомобілі, будинки без вікон і… дитячий майданчик: моторошні кадри з Чорткова. ВІДЕО
Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО
Війна наздогнала їх тут: внаслідок ракетного обстрілу на Тернопільщині постраждала дитина з Харкова
Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО
Всю ніч надавали допомогу: внаслідок ракетного удару по Тернопільщині постраждали діти
Почув гул і побачив крилату ракету: депутат став свідком удару по Тернопільщині
Під час повітряної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО