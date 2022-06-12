Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Тернопільщини є постраждалі.
Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.
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“На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, – діти.
Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян”, – написав посадовець.
Деталі жахливого інциденту представники влади та правоохоронці повідомлять сьогодні о 10-й годині.
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