Всю ніч надавали допомогу: внаслідок ракетного удару по Тернопільщині постраждали діти

Внаслідок вчорашнього ракетного обстрілу Тернопільщини є постраждалі.

Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

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“На щастя жертв немає. Усю ніч надавали допомогу постраждалим, серед яких, – діти.

Зараз працюємо над ліквідацією руйнувань та фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян”, – написав посадовець.

Деталі жахливого інциденту представники влади та правоохоронці повідомлять сьогодні о 10-й годині.

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