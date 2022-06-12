Почув гул і побачив крилату ракету: депутат став свідком удару по Тернопільщині

Як ми повідомляли, вчора увечері рашисти завдали ракетного удару по Тернопільщині. Потужний вибух пролунав у Чортківському районі.

Факт вибуху підтвердила і місцева влада. Згодом міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив, що “є інформація про запуски ракет з моря”.

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Очевидцем прильоту крилатої ракети став депутат Тернопільської міськради Михайло Сиротюк. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Сирена застала в дорозі, почув гул та побачив крилату ракету, все було дуже швидко…. коли ти бачиш як несеться це зло то сховатись чи бігти наврядше можна встигнути. Не нехтуйте сиренами! Орки здохніть всі!“, – ідеться у дописі.

Нагадаємо, українців вкотре просять не ігнорувати сирени повітряної тривоги. Окрім того, влада звертається з проханням не обговорювати у соцмережах та телефонних розмовах деталей інциденту, а тим паче не знімати і не публікувати наслідків вибуху, навколишньої території тощо.

Фото ілюстративне