Під час повітряної тривоги на Тернопільщині пролунали вибухи. ОНОВЛЕНО

На Тернопільщині у період, коли була оголошена повітряна тривога, пролунали потужні вибухи.

Цю інформацію офіційно підтвердили голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш та міський голова Тернополя Сергій Надал.

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“Жителі Тернопільщини, залишайтесь в укриттях. Не знімайте, не фотографуйте та не коментуйте в соцмережах наслідки вибухів.

Наші спеціалісти вже працюють в Чортківському районі. Триматиму вас в курсі щодо ситуації в області”, – повідомив Володимир Труш.

“Є повідомлення про нові запуски ракет рашистів з моря. Залишайтеся в укриттях! У випадку вибухів не фіксуйте і не повідомляйте інформацію у соціальних мережах. Підтвердились вибухи на Чортківщині”, – зазначив Сергій Надал.

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Згодом міський голова Чорткова Володимир Шматько повідомив, що у районному центрі та сусідньому селі Біла припинили постачання природного газу.

“Відбудуємо і переможемо орду!!!”, – написав посадовець.

Нагадаємо, це вже другий “приліт” на Тернопільщину.

Мешканців області просять не обговорювати інформацію про цей випадок у соцмережах та не публікувати фото чи відео наслідків вибуху.

Фото умовне з відкритих джерел з мережі Інтернет

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