У Кременецькому районі в результаті ракетного обстрілу четвертого квітня стався витік органічних добрив на основі аміаку. Хімікати потрапили у річку Ікву через що у ній частково загинула риба.

На засіданні Ради оборони Тернопільщини 5 квітня прийняли рішення про ряд обмежень для населення та підприємств у районі витоку добрив.

– Орієнтовно о 23.30 четвертого квітня відбувся удар по області, – повідомив Віктор Маслей, начальник Головного управління ДСНС у Тернопільській області. – ЗСУ спрацювали належним чином, але уламки ракети, яка пролітала над областю, пошкодили резервуари в яких зберігалися рідкі органічні добрива для аграріїв. Було пошкоджено шість резервуарів, відбувся витік речовини на основі аміаку. Відповідні служби радіохімічного і біологічного захисту як району так і Тернополя ліквідували витік речовини. Керівник підприємства організував перекачку добрив в інші резервуари, щоб недопустити їхнього потрапляння у природне середовище. Працівники обласного лабораторного центру провели дослідження грунту та води. Станом на сьому годину ранку 5 квітня перевищення допустимих норм і вмісту хімікатів у воді та повітрі не було виявленою. Проте після обіду експерти зафіксували збільшення в декілька разів вмісту аміаку у воді річки Іква. Це призвело до часткової загибелі риби. Це питання розглянули на засіданні Ради оборони Тернопільщини і прийняли рішення обмежити споживання питної води з криниць у населених пунктах поблизу місця витоку хімікатів. Для потреб населення організовано доставку питної води також пожежні автомобілі доставлятимуть технічну воду. Надзвичайних екологічних наслідків не передбачається. Зараз це вода зі збільшеним вмістом добрив, які використовують у сільському господарстві.

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш розповів також про інші обмеження. Підприємства, які розташовані вздовж русла річки Іква повинні припинити використовувати воду з річки у виробництві. Також заборонено вилов риби. За словами екологів, як відзначив Володимир Труш, ситуація у Кременецькому районі покращиться через 3-4 дні.

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