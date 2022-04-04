Вперше від початку війни: у Тернополі пролунав потужний вибух

Вчора у Тернополі під час повітряної тривоги пролунав гучний вибух. Звук було чутно практично в усьому місті.

Невдовзі цю інформацію підтвердив міський голова Сергій Надал.

“Повітряна тривога триває. Залишайтеся в захисному укритті. У місті чути було вибух. Причини з’ясовуємо. Подача води, електроенергії, тепла відбувається в звичайному режимі”, – написав від у соцмережі близько 23-ї години.

О 23:20 тривога була скасована.

Пізніше міський голова додав, що офіційні дані щодо обстрілу Тернопільщини оприлюднить оперативне командування “Захід”.

“Чекаємо офіційних даних щодо ракетного обстрілу Тернопільщини від оперативного командування «Захід». Закликаю вас, коли звучить сигнал повітряної тривоги, перейти в укриття”, – написав Сергій Надал.

Нагадаємо, мешканців міста просять не обговорювати та не публікувати у соцмережах інформацію щодо вибухів, а також не оприлюднювати жодних фото та відео.