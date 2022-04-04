Прокурори Тернопільської обласної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 3 квітня 2022 року, приблизно о 22 год 15 хв, Збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили ракетний обстріл одного з об’єктів критичної інфраструктури, розташованого на території міста Тернополя.

Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні.

Наразі на місці події проводяться необхідні слідчі дії, працюють фахівці ДСНС й працівники правоохоронних органів. Жертв та постраждалих немає.

Розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Тернопільській області.

Прокурори продовжують вживати всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками ЗС РФ.

Якщо ви стали свідком воєнного злочину РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури

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