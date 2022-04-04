Вчора, як ми уже повідомляли, ворог вперше за час війни завдав удару по Тернополю. Про деталі цього інциденту сьогодні повідомили на брифінгу ради оборони Тернопільської області.

За офіційною інформацією, ворог намагався влучити в один із об’єктів критичної інфраструктури міста.

“Вчора було здійснено ворогом бомбардування міста Тернополя. Тобто “приліт” перший відбувся. Дякую нашим збройним силам, які вчасно попередили даний факт, знешкодили. Однак осколками було зачіплено об’єкт критичної інфраструктури… і цей об’єкт зараз у непридатному стані для використання”, – розповів голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Він наголосив, що людських жертв внаслідок обстрілу немає. Зараз на місці події працюють фахівці ДСНС та правоохоронці, які проводять документування факту обстрілу.

Окрім того, голова військової адміністрації закликав мешканців області не обговорювати подібні випадки у соцмережах, не повідомляти адрес чи деталей того, що відбулося, і тим більше не публікувати фото та відео з місця події.

“Не робіть цього, ви допомагаєте ворогу!”, – наголосив Володимир Труш.

Водночас міський голова Тернополя Сергій Надал закликав мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і негайно спускатися в укриття. Крім того, він попросив не фотографувати жодні об’єкти, які падають з неба, і не підходити до осколків чи інших невідомих предметів, які лежать на вулиці. Натомість про такі випадки варто повідомляти у поліцію та ДСНС.

Детальніше – у відео з брифінгу.