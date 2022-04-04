Про результати обстрілу Тернополя третього квітня розповіли на брифінгу Ради оборони Тернопільщини 4 квітня зранку.

– Осколками було зачіплено об’єкт інфраструктури, – повідомив Володимир Труш, голова Тернопільської обласної військової адміністрації. – Ворог зараз б’є тільки по об’єктах інфраструктури, і цей об’єкт у непридатному стані для використання. Інформація щодо точного місця і об’єкту, який пошкоджено – закрита. Важливо знати, що ЗСУ працюють. Зараз на місці події працює ДСНС. Рятувальники спільно з Нацполіцією документують даний факт і дістають осколки. Людських жертв немає. По цьому об’єкту ми спрацювали напередодні. Ми розуміли, що може бути така ситуація і були вжиті превентивні заходи до того, тому маємо такий результат. Вчора ніч показала, що у соцмережах було багато коментарів багато припущень з адресами. Не робіть цього. Коли починаєте розписувати ці історії, вас теж моніторять в інтернеті. Тому ніяких фейків і попередніх оголошень. А на запитання, що прилетіло і куди, вам відповідатимуть: «Ідіть в сторону російського корабля».

Читайте на цю тему:

“Була ракета, і не одна”: голова облради розповів про удар по Тернополю. ВІДЕО

Що відомо про вчорашній обстріл Тернополя: офіційна інформація. ВІДЕО

Постраждалих немає: відомі нові деталі обстрілу Тернополя окупантами

Рашисти повідомили про обстріл Тернополя за три години до нього. ФОТО

Вперше від початку війни: у Тернополі пролунав потужний вибух