Господарський суд Тернопільської області прийняв рішення стягнути з Російської Федерації 503,36 млн грн на користь ТОВ “Промислова компанія “ДТЗ” через збитки, завдані внаслідок російських ракетних ударів у 2023 році.

Внаслідок ракетного удару РФ 13 травня 2023 року стався вибух та пожежа на складі “БЦ Азимут”, де зберігалося майно “ДТЗ”, включаючи побутову та сільськогосподарську техніку, вело- та мототехніку, електричні інструменти та легковий автомобіль ЗАЗ, йдеться у рішенні суду від 27 червня цього року, про яке пише “Дзеркало тижня“.

Як було встановлено судом, 24 лютого 2022 року “ДТЗ” із Запоріжжя, що спеціалізується на торгівлі технікою та устаткуванням, уклав договір оренди нежитлового приміщення площею 9504 кв. м у Тернополі з ТОВ “БЦ Азимут”. Згідно з даними Youcontrol.com, засновниками ТОВ “Промислова компанія “ДТЗ” є Сергій Олексюк з Дніпра та ПАТ “ЗНВКІФ “Комінметкепітал”.

Загальний розмір збитків, визначений на основі шести судових експертиз, склав 503,36 млн грн. Суд постановив, що Російська Федерація, вчинивши неспровокований акт агресії проти України, не має підстав для посилання на імунітет з метою уникнення відповідальності за завдані збитки майну “ДТЗ”.

Також взято до уваги правову позицію Верховного Суду, яка дозволяє українським судам ігнорувати імунітет РФ та розглядати справи про відшкодування шкоди, завданої внаслідок збройної агресії РФ. У постанові йдеться про те, щоб стягнути з РФ в особі Міністерства юстиції РФ 503,36 млн грн збитків на користь “ДТЗ” та 847,84 тис. грн судового збору на користь Державного бюджету України.

Нагадаємо, 31 січня Міжнародний суд ООН виніс рішення у справі за позовом України проти Російської Федерації щодо порушення останньою Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Інстанція відхилила більшу частину звинувачень з боку України й відмовився призначити відшкодування.