Працює ППО: на Тернопільщині знову пролунали вибухи

У Тернопільській області щойно під час сигналу повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

Про це повідомили керівники міста та області.

“Повідомляють про вибухи на Тернопільщині. Подбайте про безпеку”, – написав міський голова Тернополя Сергій Надал у Telegram.

“Не панікуємо, не коментуємо. Офіційна інформація лише на моїх каналах та військової адміністрації. Про все повідомимо згодом, будьте в укриттях”, – зазначив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Згодом вони додали, що працюють сили протиповітряної оборони, і закликали людей залишатися в укриттях.

“Тернопільщина. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях”, – написав Володимир Труш.