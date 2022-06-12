Війна наздогнала їх тут: внаслідок ракетного обстрілу на Тернопільщині постраждала дитина з Харкова

Вчора пізно увечері рашисти здійснили ракетний удар по території Тернопільської області.

Як ми повідомляли, крилаті ракети влучили в об’єкти у Чорткові. На жаль, постраждали цивільні мешканці. Серед травмованих – 12-річна дівчинка. Як виявилося. дитина з батьками переїхала у Чортків з Харкова відразу після початку повномасштабного вторгнення російських військ. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

Загалом після вибухів за медичною допомогою звернулися 23 особи: як цивільні, так і військові. Усі потерпілі отримали ушкодження легкого та середнього ступеня важкості. Частина людей, після надання необхідної допомоги, повернулася у свої домівки. Десятеро постраждалих від ракетного удару досі перебувають у лікарнях.

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