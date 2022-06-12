Було чотири ракети: внаслідок удару по Чорткову поранено понад два десятки людей. ВІДЕО

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Тернопільщині постраждало понад два десятки людей. Про це повідомили сьогодні на брифінгу представники Ради оборони Тернопільської області.

За інформацією голови обласної державної адміністрації Володимира Труша, загалом було чотири “прильоти”. Як наслідок, зруйновано частину військового об’єкту і чотири житлових будинки. Багато будівель пошкоджені.

Внаслідок вибухів та руйнувань травми отримали 22 людини, серед них – 12-річна дитина. На місце події оперативно прибули десять карет швидкої допомоги. Усіх постраждали госпіталізували. Стан усіх – задовільний. Декого уже відпустили додому, проте частина людей досі перебуває у лікувальних закладах.

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Як повідомили учасники брифінгу, одна з ракет влучила у газову трубу. Як наслідок, стався витік газу з подальшою пожежею, яку оперативно ліквідували. Відтак, газопостачання Чорткова і сусіднього села Біла було припинено. Відновити подачу блакитного палива планують сьогодні до кінця дня.

Всю ніч на місці події працювали піротехніки, рятувальники, правоохоронці, медики і працівники комунальних служб. Створено спеціальну комісію, яка оцінює завдані внаслідок вибухів збитки.

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Як наголосив начальник головного управління Національної поліції у Тернопільській області Олександр Богомол, на військовому об’єкті, який обстріляли рашисти, жодної зброї не було. Тож цю атаку розцінюють як намагання знищити цивільне населення, залякати і посіяти паніку.

Представники влади і правоохоронних органів просять громадян не фотографувати наслідки вибухів і не нехтувати сигналами повітряної тривоги!

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