Будинки восьми людей похилого віку, котрі перебувають на обліку територіального центру соціального обслуговування Чортківської міської ради, були пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів.

Звуки вибухів, вибиті вікна, пошкоджені балкони та уламки скла – це те, що довелося пережити самотнім людям похилого віку у суботу ввечері. Про це повідомляють у міській раді Чорткова.

Варто зазначити, що всі ці руйнування вже ліквідовані завдяки злагодженій роботі працівників територіального центру та комунальних служб Чорткова. В деяких квартирах довелося тимчасово заклеїти пошкоджені вікна плівкою, але найближчим часом їх замінять на скло.

“Дякуємо усім, хто допомагає ліквідовувати наслідки обстрілів! Разом ми переможемо! Все буде Україна!”, – ідеться у зверненні міської влади.

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