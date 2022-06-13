Майже чотири сотні мешканців Чорткова заявили про пошкодження майна внаслідок ракетних обстрілів

У Чорткові, який в суботу увечері рашисти обстріляли крилатими ракетами, підраховують збитки.

Як повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, звернення про пошкодження майна надійшли від 371 власника житла.

На даний час, за результатами обстеження, комісія виявила пошкодження віконних та дверних конструкцій у 37 житлових будинках Чорткова. Робочі групи щодо виявлення пошкоджень продовжують працювати.

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