Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш оприлюднив відео, на якому видно наслідки вчорашнього ракетного удару по Чорткову.
На кадрах зафіксовані п’ятиповерхові будинки, де перебували мирні жителі з дітьми.
Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи з ліквідації наслідків вибухів тривають досі.
“Я дякую усім рятувальникам, хто, ризикуючи власним життям, визволяв з-під завалів людей”, – зазначив Володимир Труш.
За фактом злочину Службою безпеки України порушено кримінальне провадження.
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