Потрощені автомобілі, будинки без вікон і… дитячий майданчик: моторошні кадри з Чорткова. ВІДЕО

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш оприлюднив відео, на якому видно наслідки вчорашнього ракетного удару по Чорткову.

На кадрах зафіксовані п’ятиповерхові будинки, де перебували мирні жителі з дітьми.

Цілу ніч на місці події працювали ДСНС, поліція, сапери та інші служби. Роботи з ліквідації наслідків вибухів тривають досі.

“Я дякую усім рятувальникам, хто, ризикуючи власним життям, визволяв з-під завалів людей”, – зазначив Володимир Труш.

За фактом злочину Службою безпеки України порушено кримінальне провадження.

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