Внаслідок ракетних ударів у Чорткові пошкоджені дві школи і дитячий садок. ФОТО

Обстріл будинків та об’єктів цивільної інфраструктури – основна тактика війни кривавих рашистських окупантів.

Як ми повідомляли, в суботу, 11 червня, чотири ракети “Калібр” прилетіли у Чортків. На щастя, минулося без жертв. Проте постраждало чимало багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь, магазинів та інших об’єктів інфраструктури. Серед них і заклади освіти Чорткова, котрі розташовані в районі вибухів. Зокрема, це одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи.

За інформацією Чортківської міської ради, у закладах освіти вибухова хвиля пошкодила:

24 віконні конструкції;

12 склопакетів;

5 дверних конструкцій;

покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;

перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;

підвіконня.

За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук, всі пошкодження будуть усунуті у найкоротші терміни.

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