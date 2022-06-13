Обстріл будинків та об’єктів цивільної інфраструктури – основна тактика війни кривавих рашистських окупантів.
Як ми повідомляли, в суботу, 11 червня, чотири ракети “Калібр” прилетіли у Чортків. На щастя, минулося без жертв. Проте постраждало чимало багатоквартирних будинків, приватних домоволодінь, магазинів та інших об’єктів інфраструктури. Серед них і заклади освіти Чорткова, котрі розташовані в районі вибухів. Зокрема, це одна із шкіл міста, дошкільний навчальний заклад та один із корпусів спортивної школи.
За інформацією Чортківської міської ради, у закладах освіти вибухова хвиля пошкодила:
24 віконні конструкції;
12 склопакетів;
5 дверних конструкцій;
покриття стелі у корпусі спортивної школи, спортзалі та актовій залі загальноосвітньої школи;
перегородки між кімнатами у дошкільному навчальному закладі;
підвіконня.
За словами начальниці управління освіти, молоді та спорту Людмили Поліщук, всі пошкодження будуть усунуті у найкоротші терміни.
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