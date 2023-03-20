Жив у бюро ритуальних послуг: в уродженця Тернопільщини виявили цілий арсенал зброї і боєприпасів. ФОТО

Зловмисника, підозрюваного у незаконному зберіганні зброї, боєприпасів, а також наркотичних та психотропних речовин, викрили оперативники Управління боротьби з наркозлочинами у Львівській області спільно з слідчими відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2, за процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури.

Як встановили правоохоронці, зловмисник, 32-річний уродженець Тернопільської області, тимчасово проживав в одному з львівських бюро ритуальних послуг.

Під час санкціонованого обшуку в приміщенні бюро поліцейські виявили та вилучили автомат, пістолети з магазинами, велику кількість набоїв різного калібру, гранату «Ф-1», арбалет.

Крім того, було виявлено близько 500 грамів наркотичних та психотропних речовин, ззовні схожих на «канабіс» та «амфетамін», вартість яких на «чорному ринку» становить понад 150 тисяч гривень.

Усе вилучене скеровано на експертне дослідження.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Після проведення експертизи наркотичних засобів та психотропних речовин буде надано кваліфікацію щодо незаконних дій фігуранта.

Досудове розслідування триває.