Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами інкримінують слідчі Чортківського райуправління поліції двом місцевим жителям. Чоловіків минулими вихідними зупинили правоохоронці й вони мали при собі заборонені речовини.

Під час відпрацювання території оперативники зупинили чоловіка. У ході перевірки документів невідомий поводився підозріло і коли поліцейські сказали, що хочуть провести поверхневу перевірку, він зізнався, що має при собі заборонені предмети. Житель Чортківського району видав правоохоронцям 337 набоїв для дрібнокаліберної вогнепальної зброї. Набої оперативники вилучили та направили на експертизу.

Повідомлення про невідомого чоловіка біля села, який має при собі предмет, схожий на зброю, отримали працівники карного розшуку Чорткова. Вони одразу виїхали на місце події.

Підозрюваного зупинили й при ньому була нарізна вогнепальна зброя з ознаками перероблення та набої до неї. Чоловік каже, що хотів постріляти за межами населеного пункту. У ході перевірки стало відомо, що документів на карабін він немає і не каже, звідки його взяв. На місці події працювала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт незаконного поводження зі зброєю.

Усе вилучене поліцейські направили на експертизу. Вирішується питання про оголошення чоловікам підозри відповідно до статті 263 Кримінального кодексу.