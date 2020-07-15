На виконавчому комітеті Тернопільської міської ради затверджено імена кращих тернополян і спільнот, якими незабаром поповниться «Алея зірок», що на вул. Гетьмана Петра Сагайдачного.

Зокрема, за вагомі досягнення та вклад у розвиток і популяризацію нашого міста, цьогоріч на пам’ятній алеї з’являться нові зірки на честь:

— Удіна Євгена Тимофійовича – українського графіка, громадського діяча, заслуженого художника УРСР, члена НСЖУ та НСХУ, а також Удіної Тамари Олексіївни – художника, мистецтвознавця, педагога, історика;

— Савки Ореста Івановича – заслуженого діяча мистецтв України, члена Національної спілки театральних діячів, режисера, художнього керівника Тернопільського Народного драматичного театру-студії «Сузір’я», голови Ради Старійшин Українського Козацтва;

— Смика Олександра Івановича – українського барда, поета, драматурга, члена національних спілок України: театральних діячів, кобзарів, журналістів, письменників та Всеукраїнської музичної спілки;

— Медичної спільноти Тернополя;

— Притули Сергія Дмитровича – українського телеведучого, волонтера, актора, автора і співпродюсера шоу «Файна Юкрайна», «Вар’яти-шоу», «Підйом», «Камеді клаб».

Пропозиції подавалися громадськими організаціями, творчими спілками та депутатами.

Нагадаємо, «Алея зірок» у Тернополі була відкрита 28 серпня 2011 року, і щороку на Алеї у бронзових зірках тернового цвіту з’являються нові імена видатних тернополян, які зробили вагомий внесок у розвиток міста. На сьогодні пам’ятна алея налічує 26 зірок.