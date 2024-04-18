«Рух ЧЕСНО» також назвав Тернопільську міську раду однією з найпрозоріших міських рад України

Тернопіль визнали найпрозорішим містом України. За результатами рейтингу «Transparent cities/Прозорі міста», Тернопіль отримав найвищі показники у рейтингу прозорості міст в умовах війни.

Що відбулося

17 квітня Програма «Transparent cities/Прозорі міста» (Transparency International Ukraine) презентувала результати другого дослідження стану прозорості міст під час повномасштабної війни. У 2023 році аналітики, крім 70 міст, додатково оцінили також 10 муніципалітетів, наближених до лінії фронту.

За результатами рейтингу, наше місто отримало найвищі показники у рейтингу прозорості міст в умовах війни. Окрім Тернополя, прозорими стали також: Дніпро, Дрогобич, Львів, Мукачево.

Враховуючи запроваджений в Україні воєнний стан, замість балів та місць міста набули статусів («прозоре», «частково прозоре» та «непрозоре») і рівень виконання індикаторів. З дослідження, 5 міст є прозорими (зокрема, Тернопіль), 23 міста – частково прозорі, 52 міста є непрозорими.

Перевірка міст здійснювалася шляхом аналізу офіційних і спеціалізованих вебсайтів міських рад, підпорядкованих їм відділів і підприємств.

Що виділяють у Тернополі

Відповідно до аналізу результатів команда «Transparent cities/Прозорі міста» відзначила Тернопіль у сфері інформації про роботу органу місцевого самоврядування, зокрема реалізація якої становить понад 96,2%. Відзначився Тернопіль і у сфері електронних інструментів, рівень реалізації яких склав понад 75%.

Серед іншого, наше місто виконало низку індикаторів, зокрема тих, що стосувалися реєстрів реклами, відомостей про житлові приміщення у власності громади, а також переліків договорів оренди земельних ділянок, чинних регуляторних актів та осіб, що прийняті поза конкурсом на службу в органах місцевого самоврядування.

Нагадаємо

У 2024 році ще одна авторитетна громадська організація «Рух ЧЕСНО» визнала Тернопільську міську раду однією з найпрозоріших міських рад України. На офіційному вебсайті «Рух ЧЕСНО» оприлюднив інформацію щодо рейтингу прозорості місцевих рад, згідно з яким Тернопільська міська рада має високий показник.