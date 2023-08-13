Вчора провели у останній земний шлях воїна Сергія Девдюка.

Про полеглого на війні Героя розповіли у Бучацькій міській громаді, де проживав чоловік.

“Найвища відвага – йти без страху захищати свою сім’ю, землю, Батьківщину… Так вчинив і Сергій. На момент російського вторгнення він перебував у Польщі, але вже 25 лютого, відмовившись від спокійного й безпечного життя, за покликом серця справжнього патріота, боронив Київ у складі добровольчого підрозділу. З липня 2022 року вступив до лав ЗСУ”, – повідомили на сторінці громади.

13 червня на Запорізькому напрямку Сергій Девдюк отримав кульове поранення в голову і майже два місяці боровся за життя. 9 серпня помер у лікарні святого Пантелеймона у Львові.

“Сергій – щирий патріот, ревний християнин, громадський діяч, учасник Революції Гідності.

Він був люблячим татом, чоловіком, сином, братом. Він і надалі продовжуватиме берегти своїх рідних і нас.

Ми втратили справжнього Героя і ця втрата є непоправною для кожного, для всієї Бучацької громади, для всієї Калуської землі, звідки родом Сергій. Це втрата для всієї України.

Молимось, щоб Господь допоміг пережити рідним це невимовне горе, а Сергію подарував вічний спокій і царство небесне.Слава Герою!

Слава Україні!”.