Захищаючи Україну, загинули ще двоє бійців з Тернополя

Трагічні звістки з фронту нескінченним потоком линуть по всій Україні. На жаль, не є винятком і Тернопільщина. Вчорашній день знов приніс горе і смуток у родини наших земляків.

Ще двоє мужніх Захисників з Тернопільської громади віддали життя за Україну.

8 травня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області загинув Олександр Замараєв, 1983 року народження.

9 травня перестало битися серце бійця Сергія Страхоцького, 1991 року народження.

Щирі співчуття рідним та близьким Захисників. Глибоко співчуваємо, поділяємо біль втрати. Вічна пам’ять…