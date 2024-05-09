Скільки абітурієнтів складатимуть НМТ цього року

Понад 9 тисяч випускників з Тернопільщини зареєструвалися для участі в національному мультипредметному тесті.

Про це повідомила на брифінгу директорка департаменту освіти і науки області Ольга Хома. Учора вони отримали запрошення на тестування.

Абітурієнти вже можуть роздрукувати запрошення для участі у національному мультипредметному тесті. Дату, час та місце його проведення не можна розголошувати через питання безпеки.

“Загалом для участі в основній сесії національного мультипредметного тесту 2024 року в Тернопільській області зареєструвалося 9036 випускників. Крім цього, охочі вступати до магістратури проходитимуть єдине фахове вступне випробування та складатимуть єдиний вступний іспит. Реєстрація на ЄВІ розпочалася 7 травня і триватиме до 29 травня”, – розповіла Ольга Хома.

Додамо, національний мультипредметний тест в Україні проводять замість зовнішнього незалежного оцінювання після повномасштабного вторгнення Росії.