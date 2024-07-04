Сотня учнів Тернопілля склала іспити найкраще. П’ятеро із них склали іспити на 200 балів із трьох предметів. Про це повідомили у департаменті освіти і науки ТОВА.

– За результатами основної сесії національного мультипредметного тесту 100 учасників з Тернопільської області отримали максимальних 200 балів, – розповіли у департаменті освіти і науки ТОВА. – У п’яти учасників 200 балів з трьох предметів – це випускники Монастириської загальноосвітньої школи та Заліщицької гімназії, Тернопільських закладів загальної середньої освіти № 19 та № 27. У 12 випускників закладів загальної середньої освіти 200 балів з двох предметів. 83 здобувачі освіти склали іспит на 200 балів з одного предмета.

Цогоріч, як відзначають у департаменті, серед двохсотбальників шестеро учасників з числа студентів закладів фахової передвищої освіти області: Галицького фахового коледжу ім. В. Чорновола (2 учасники НМТ), Тернопільського фахового коледжу ТНТУ, Бережанського агроколеджу, Зборівського фахового коледжу ТНТУ та Теребовлянського мистецького коледжу.