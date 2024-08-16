Тернопільщина займає третє місце в Україні за результатами національного мультипредметного тесту.

Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома, передає Суспільне.

“Середній бал з чотирьох предметів по області становить 566, 43. Це третій результат в Україні. Наші учні, вступники гідно представили Тернопільщину і показали дійсно хороший результат щодо здобуття якісних освітніх послуг”, — каже Ольга Хома.

Нагадаємо, як повідомив директор з питань ЗНО та моніторингу якості освіти Тернопільського інституту післядипломної педагогічної освіти Юрій Шайнюк, в області цього року сто випускників з Тернопільщини склали національний мультипредметний тест на 200 балів під час основної сесії. Загалом участь у тестуванні в області взяли майже 9 тисяч абітурієнтів.