Надзвичайну пожежну небезпеку 5-го класу оголосили на Тернопільщині. За словами синоптиків, через сприятливі погодні умови ймовірність пожеж у лісах й інших природних об’єктах залишається максимально високою.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями у краї зберігатиметься мінлива хмарність, обійдеться без опадів, вітер південно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря по області вночі 3 – 8° тепла, місцями на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°, температура повітря вдень 16 – 21° тепла; по м. Тернополю температура повітря вночі 4 – 6° тепла, на поверхні ґрунту заморозок 0 – 1°, температура повітря вдень 18 – 20° тепла.

«Західний антициклон на ім’я Thomas – масштабна область високого атмосферного тиску – визначатиме суху сонячну погоду на значній частині Європейського континенту, включно з Україною. Тому протягом доби опадів у нас не очікується, буде малохмарно, світитиме сонечко. Проте ясна погода вночі дозволить арктичній повітряній масі доїхати до України та вистудити повітря та навіть підстилаючу поверхню до заморозків», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Через високу пожежну небезпеку жителів краю просять не розводити пожежі в лісах й інших природних об’єктах.