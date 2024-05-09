Двоє неповнолітніх постраждали у ДТП на Тернопільщині

Двоє старшокласників з тілесними ушкодженнями потрапили до лікарні. Хлопці отримали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія трапилася 8 травня близько 9:40 неподалік села Росохач Чортківського району. При виїзді слідчо-оперативної групи з’ясувалося, що водій автомобіля “Mitsubishi Pajero”, з’їжджаючи з головної дороги, допустив зіткнення мотоциклом “Yamaha”, який рухався в попутньому напрямку.

Мототранспортом керував сімнадцятирічний житель Чортківського району. Хлопця разом із однолітком бригада екстреної меддопомоги доправила до лікарні. Юнаків госпіталізували.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 Кримінального кодексу України.