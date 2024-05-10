На Тернопільщині перекинулася автоцистерна з пальним. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора о 18:25 на автодорозі Н-18 “Івано-Франківськ – Тернопіль”.

Між селами Стара Брикуля і Дарахів перекинувся сідельний тягач, який перевозив 20 тонн дизельного палива.

На місце події було направлено черговий караул ДСНС. Рятувальники з’ясували, що цистерну не було розгерметизовано, проте через технологічні отвори могла витекти якась кількість пального. Відтак, співробітники ДСНС вжили заходів, аби не допустити пожежі.

Транспортний засіб поставили на колеса та перекачали залишок пального в інший паливозаправник. До опівночі наслідки ДТП ліквідували.