Несподівано обірвалося життя головного лікаря Тернопільського обласного клінічного перинатального центру “Мати і дитина” Віктора Куценка.

13 грудня під вечір очільник медзакладу засідав у кафе “Парма”, що на вулиці Грушевського в Тернополі. Покійний сидів разом із першим заступником голови обласної ради Василем Деревляним. Відзначали закінчення тижня, пишуть Тернополяни.

Раптово пану Куценку стало погано. Одразу ж викликали швидку допомогу, однак медикам не вдалося врятувати чоловіка. Тернополянин помер на місці – у цьому ж кафе.

Причину смерті з’ясовують експерти.