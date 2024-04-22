Уродженець росії сховав тіло мертвої 84-річної матері у валізу та викинув у парку в Тернополі. За скоєне йому, відповідно до санкції статті, загрожує до трьох років позбавлення волі.

У ході досудового розслідування було встановлено, що уродженець росії разом з матір’ю протягом останніх 7 років орендували квартиру в Тернополі. Жінка тривалий час хворіла та раптово померла вдома. Чоловік, замість того, щоб повідомити про смерть жінки відповідні служби та поховати померлу на кладовищі, сховав її тіло у валізу та вивіз у парк. Після цього втік до Одеси, де його впродовж доби розшукали працівники поліції.

Слідчі Тернопільського райуправління поліції зібрали достатню кількість доказів протиправного діяння чоловіка та завершили досудове розслідування, матеріали якого з обвинувальним актом скерували до суду.

Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 297 (наруга над тілом померлого) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська окружна прокуратура.