Понад 30 років була наставником молоді: відійшла у вічність викладачка і хореографиня з Тернополя

На 64 році життя перестало битися серце викладачки Тернопільського училища технологій та дизайну, талановитого хореографа Галини Яровенко.

Про це повідомили на сторінці навчального закладу.

Більше 30 років Галина Василівна була наставником молоді. Під її керівництвом фольклорний ансамбль народного танцю “Візерунки” здобув звання народного.

Вона залишила по собі добрі спогади і як голова профспілкової організації училища.

“У нашій пам’яті Галина Василівна назавжди залишиться добрим другом, доброзичливою колегою, надійним порадником, професіоналом своєї справи.

Глибоко сумуємо з приводу непоправної втрати та висловлюємо щирі співчуття родині померлої. Віримо, що Всемилостивий Господь прийме її світлу та щиру душу в Царство Небесне.

Вічна світла пам’ять нашій колезі і другу”, – ідеться у дописі на сторінці навчального закладу.

Сьогодні Галину Василівну провели в останню земну путь.

Вічна і світла пам’ять.