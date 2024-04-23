Кошти для закупівлі мультимедійного обладнання в навчальні кабінети 5-6 класів отримають усі школи Тернопільської громади. Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

Фінансування у розмірі 8 мільйонів 649 тисяч 300 гривень місто отримало із державного бюджету на виконання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Із них два мільйони п’ятсот дев’яносто п’ять тисяч гривень освітньої субвенції надійшло на умовах співфінансування. Цю суму, а також ще шість мільйонів п’ятдесят чотири тисячі триста гривень освітньої субвенції управління освіти і науки тернопільської міськради розподілило між закладами, які здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової загальної середньої освіти.

Кожна школа отримає визначену суму коштів відповідно до потреб та кількості 5-6 класів. Окрім усіх тернопільських шкіл мультимедійне обладнання закуплять також Курівецька гімназія імені Миколи Бенцаля і Чернихівська загальноосвітня школа.