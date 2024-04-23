Директор школи не повідомив поліцію про дві бійки у школі.

В Бучачі на Тернопільщині за випадки булінгу в школі поліція склала протокол на батьків учнів і директора. За останній тиждень в бучацькій школі №1 зафіксували два випадки знущання з дітей. В обох випадках постраждали школярі 5 і 7 класів, повідомляє ZAXID.NET.

Перший випадок стався, коли учень 7 класу жорстоко побив однокласника, в той час інші діти знімали це на відео і сміялися. В іншому випадку хлопець штовхнув дівчинку, ученицю 5 класу, до стіни, від удару дитина знепритомніла, а результаті отримала великий синець на щоці. Про обидва випадки повідомив громадський активіст Роман Довбенко на своїй сторінці в Facebook. Він також оприлюднив відео бійки хлопців, на якому видно, що один із учнів жорстоко б’є руками, ногами, а також штовхає свого однокласника. Дитина в цей момент вдаряється головою до спинки стільця.

Також активіст з Бучача оприлюднив пост, в якому виклав фото, яке отримав від мешканки Бучача Ірини Остапишин. Жінка показала фото і розповіла, як її доньку штовхнули хлопці до стіни туалету.

В поліції Тернопільщини відреагували на ці два повідомлення. У вівторок, 23 квітня, правоохоронці опитали батьків школярів та керівництво школи. За повідомленням поліції Тернопільщини, на батьків дітей, які застосували до своїх однокласників фізичне насильство, ювенальні поліцейські склали адмінпротоколи за ч. 3 ст. 173-4 КУпАП (Булінг (цькування) учасників освітнього процесу). Окрім цього, на директора школи поліцейські також склали адмінпротокол за те, що він не повідомив про випадки булінгу у ювенальну поліцію.

В коментарі ZAXID.NET директор Бучацької школи №1 Ігор Чайківський розповів, що про випадок із побиттям дівчинки йому було відомо, а про бійку між двома учнями дізнався лише з соціальних мереж.

«Випадок з нашою ученицею 5 класу стався 22 березня. Я тоді викликав швидку допомогу і наполіг на тому, щоб мама і дитина поїхали в лікарню і перевірилися, бо удар був сильний, щоб часом не пропустити серйозної травми голови. Вони поїхали, пройшли обстеження, лікарі нічого не виявили. Ніби цей конфлікт на цьому вичерпався. І я не вважав за потрібне про це повідомляти поліцію», – зазначив Ігор Чайківський.

Щодо бійки хлопців в 7 класі, то класна керівниця про цю події директора школи не повідомила. На думку директора, хлопці скоріш за все після цього помирилася. Однак відео потрапило в інтернет і набуло суспільного розголосу.

«Я знаю, що ці два хлопчики є друзями. Якщо придивитися на відео, то й вони б’ють не в повну силу. Скоріш за все це знімали учні для загального хайпу. Після цієї бійки жодне з учнів не прийшов і не поскаржився, що він отримав пошкодження», – додав Ігор Чайківський.

Також директор зазначив, що тепер про будь-який випадок булінгу чи бійки повідомлятиме в поліцію. Щодо адмінпротоколу, то зазначив, що чекатиме на суд і заплатить штраф, якщо такий призначить суддя.