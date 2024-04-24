Без батька залишилися двоє діток: від важкого поранення помер захисник з Тернопільщини

Вчора у лікарні Львова від отриманих поранень помер захисник із села Добромірка Тернопільського району 45-річний Ігор Войціховський.

Солдат воював із російським окупантом майже два роки, був навідником кулеметного відділення кулеметного взводу роти вогневої підтримки мотопіхотного батальйону. Ще 29 лютого поблизу н. п. Виїмка Донецької області він отримав важке поранення. На жаль, врятувати бійця не вдалося…

Про важку втрату повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський.

“Щиро співчуваємо неповнолітнім доньці та сину, батьку, усім рідним та близьким. Вічна слава Герою!”, – ідеться у зверненні очільника громади.