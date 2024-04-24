Чоловік втратив свої гроші, виконуючи прохання нібито клієнта, який замовив автівку.

До працівників поліції Тернопільського районного управління поліції звернувся 23-річний місцевий житель. Чоловік розповів, що таксує. До нього зателефонував невідомий і замовив поїздку. Водій одразу ж вирушив на повідомлення.

Упродовж дороги йому неодноразово телефонував «замовник» з проханням купити харчові продукти та перерахувати кошти на його банківську карту під приводом, що він поверне у більшій сумі. Потерпілий погоджувався та виконував усі забаганки так званого «клієнта». Коли чоловік прибув за вказаною адресою, то на телефонні дзвінки вже ніхто не відповідав, а згодом телефон і зовсім був виключений. Тернополянин зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

Слідчі дану подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.