Індустріальний парк “BORSCHIV” хочуть створити на Тернопільщині: що там буде

Потужності для переробки та виробництва, півтори тисячі робочих місць та інвестиції в економіку регіону – такі результати очікують ініціатори створення індустріального парку «BORSCHIV» на Тернопільщині.

На засіданні 23 квітня Уряд ухвалив рішення про включення цього індустріального парку до Реєстру індустріальних (промислових) парків, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

«Розвиток виробництва на базі індустріальних парків є важливою складовою економічної політики «Зроблено в Україні». Нагадаю, ми запускаємо програму розвитку індустріальних парків, цього року у держбюджет на її виконання закладено 1 мільярд гривень. Комплексний підхід до підтримки та сприяння ініціативам щодо створення парків, зокрема, місцевої влади дозволить вирішувати одночасно цілу низку питань: створення робочих місць, розвиток економіки на місцях, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. І головне, сприяючи розвитку виробництв з високою доданою вартістю ми будуємо міцну основу для посилення та якісної трансформації економіки України», – зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Створення індустріального парку «BORSCHIV» ініційовано Борщівською міською радою. Передбачається, що на території парку площею 30 га працюватимуть підприємства з виробництва борошна і круп, олії, білкових сумішей, борошняних продуктів, напівфабрикатів (в т.ч. хлібобулочних напівфабрикатів тривалого зберігання), виробництва плодово-ягідної продукції, м’ясних та молочних продуктів, переробки та фасування овочів, фруктів, ягід.

Також на території парку здійснюватиметься переробка лікарських трав. Продукція такого виробництва надалі використовується в фармацевтичній, парфумерно-косметичній, харчовій, лікеро-горілчаній промисловості.

Учасниками парку будуть і підприємства, що спеціалізуються на виробництві будівельних матеріалів, виробів з гіпсу, гіпсокартону, будівельних сумішей, виготовлення виробів з дерева, меблів тощо.

Наразі до реєстру індустріальних (промислових) парків разом з «BORSCHIV» включено вже 78 індустріальних парків.