Міська рада Борщева на своїй сторінці у Фейсбуці оприлюднила прізвище та домашню адресу жінки, яку підозрюють у крадіжці кущів троянд із клумби.

Крадіжку було скоєно 28 березня. Що цікаво, квіти вирвали посеред білого дня. Свідками цього були перехожі, які просто байдуже проходили повз.

“28 березня цього року працівниками КП «Комунальник» спільно з працівниками освітянських закладів міста висаджено на міські клумби кущі троянд для того щоб у ці непрості дні війни вoни радували жителів та гостей міста, щоб наше місто залишалось затишним та комфортним для проживання. Працівники КП «Комунальник» невтомно кожного дня працюють та роблять все для охайного та естетичного вигляду міста : прибирають сміття, косять траву, висаджують та доглядають квіти. Це все для вас, любі жителі, щоб у вільний від роботи час ви мали місце для приємної прогулянки з дітьми, спілкування з друзями.

Але, на жаль, це не всіма оцінюється, всі старання марні!

Хочемо проінформувати про прикрий випадок, який стався в нашому місті. З міської клумби біля міського будинку культури вирвано посаджені кущі троянд. Завдяки камерам вуличного спостереження працівниками поліції встановлено особу злодія. Це – Гуска Ганна Миколаївна, жителька міста Борщева, вул. Замкова. Факт крадіжки відбувся протягом дня і ніхто з перехожих не звернув на це увагу.

Прикро, що окремі жителі міста не цінують ту працю і кошти, які вкладаються в те, щоб нам усім було затишно та комфортно в рідному місті. Наголошуємо, що усі клумби відстежуються камерами вуличного спостереження і тому міська рада залишає за собою право звернутись до поліції для надання належної правової оцінки діям крадіїв квітів.

Звертаємось і дo небайдужих жителів міста. Якщo ви бачите, щo хтoсь пoрпається на клумбах, вириває квіти і при цьoму на ньoму немає спецoдягу КП «Комунальник», пoвідoмте пoліцію за нoмерoм 102.

Якщо ми прагнемо до кращого майбутнього, то давайте разом слідкувати за порядком та цінувати працю інших”, – ідеться у дописі Борщівської міської ради.