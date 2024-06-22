Висадили ще на початку війни: у громаді на Тернопільщині розцвіли квіти миру і перемоги. ФОТО

У сквері в центрі Микулинець розцвіли квіти миру та перемоги – лілії.

Ще в травні 2022 року їх висадили працівниці Микулинецької селищної ради. Участь у акції, що ініціювала газета “Сільський вісник” у партнерстві з Асоціацією сільських, селищних та об’єднаних громад України за підтримки CIB Holland B. V., взяла директорка міського будинку культури Олександра Жирук. І виграла для громади запашну прикрасу.

Як відомо, лілія вже кілька тисячоліть слугує символом незламності, свободи і надії. Її візерунки зустрічаються ще серед ієрогліфічних написів, позначаючи швидкоплинність життя.

“І сьогодні, дивлячись на їх цвітіння, укріплюється незламна віра у нашу спільну перемогу, – зазначають на сторінці громади у соцмережі. – Дякуємо працівницям Микулинецької селищної ради за те, що доглядають за квітами і не дають бур’яну затьмарити їхнє цвітіння”.