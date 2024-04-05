Перестало битися серце ще одного захисника з Тернопільщини.

3 квітня під час бойового чергування помер солдат Святослав Потійчук, 1975 р. н., житель Борщева. Це сталося в районі населеного пункту Ямне Охтирського району Сумської області.

Про важку втрату повідомили у Борщівській міській раді.

“Щиро поділяємо горе родини і сумуємо разом з вами.

Світлий, добрий спомин про воїна Святослава назавжди залишиться в спогадах родичів і земляків, в серцях усіх, хто знав, любив і поважав, а Господь подарує йому Царство небесне”.

Тіло Святослава Потійчука зустрінуть 6 квітня о 9-й годині біля церкви Верховних Апостолів Петра і Павла у Борщеві.