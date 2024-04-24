Ексдепутата з Тернопільщини підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів: що вирішив суд

Вищий антикорупційний суд продовжив до 23 червня строк дії обов’язків, покладених на колишнього депутата Тернопільської районної ради Володимира Тимчія. НАБУ і САП підозрюють його у вимаганні 300 тисяч доларів неправомірної вигоди.

Таке рішення 22 квітня ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

Як відомо, антикорупційний суд відпустив Тимчія під особисте зобов’язання. На нього поклали наступні обов’язки: прибувати за першим викликом; повідомляти про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування зі свідками та підозрюваними, а також здати на зберігання закордонні паспорти. Прокурор САП просив продовжити їхню дію на два місяці.

«Клопотання – задовольнити. Продовжити до 23 червня 2024 року включно строк дії обов’язків, покладених на (Тимчія – ред.)», – ідеться в рішенні.

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Нагадаємо, за версією слідства, підприємець Орест Самотяга підбурив потенційного покупця свого аграрного підприємства «Онікс» до надання неправомірної вигоди у сумі $20 тисяч судді Господарського суду Тернопільської області за ухвалення рішення на його користь, а також $300 тис. заступнику керівника Великоберезовицької громади Володимиру Тимчію та адвокату Лукашову за неперешкоджання в оформленні права власності та відмову від оскарження рішення суду. Водночас Тимчія та Лукашова підозрюють у вимаганні 300 тисяч доларів неправомірної вигоди. Тимчій склав повноваження депутата Тернопільської райради.