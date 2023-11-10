Сьогодні на черговому засіданні сесії Тернопільської районної ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень депутата Тернопільської районної ради восьмого скликання Володимира Тимчія.

Таке рішення підтримали 34 депутати.

Як повідомив голова районної ради Віктор Козорог, депутат написав заяву про складення ним повноважень.

Цю інформацію прокоментував інший депутат, журналіст Андрій Шкула.

“Заяву підтримали. Від себе скажу – правильна дія людини, яку підозрюють в протиправних діях і яка хоче довести свою невинуватість без чіплянь за крісло чи формальний статус. Думка про пана Тимчія – позитивна. Толковий і дієвий депутат. Яким був заступником голови в громаді – не знаю. Грішив чи ні – покаже слідство”, – написав він на своїй сторінці у соцмережі.

Нагадаємо, днями правоохоронні органи повідомили про підозру депутату Тернопільської районної ради та його адвокату. За інформацією слідства, депутат та його спільник вимагали 300 тис. доларів США з українського інвестора, який хотів придбати агрокомпанію на території регіону. За цю суму фігуранти обіцяли покупцю не створювати штучних перешкод під час оформлення власності на земельні ділянки, які належать сільгосппідприємству. Як повідомляють ЗМІ, підозрюваним у справі є саме Володимир Тимчій.