Сільськогосподарські підприємства Тернопільщини можуть скористатися різними видами державної фінансової підтримки. А з першого травня запрацює розширена урядова підтримка для фермерських господарств.

– Вже третій рік діють грантові програми з посадки садів, побудови теплиць, створення або розвиток переробних підприємств, – розповів Володимир Стахів, начальник департаменту агропромислового розвитку ТОВА. – Механізм простий: подається заявка у «Дію», її перевіряють і фінансують. У попередні роки чотири підприємства області скористалися грантовими коштами. У поточному році вже два включені на отримання грантів. Є також інші програми. Це фінансова підтримка через кредитування по програмі «5,7,9». І нею наші аграрії активно користуються. Вже офіційно отримано 221 кредит на 2,3 мільярда гривень. І якщо для сільськогосподарських підприємств діють обмеження в сумі кредиту, то для переробної галузі обмеження суми кредиту немає. Також передбачені кошти на фінансову підтримку дрібних аграріїв. А з першого травня цього року розпочнеться програма дотацій на 1 гектар для дрібних фермерів, які обробляють до 120 гектарів. Також виплачуватимуть кошти за утримання корів, овець і кіз. Цього року також відновили програму часткового відшкодування 25% вартості придбаної сільськогосподарської техніки. На неї у держбюджеті заклали 1 мільярд гривень.

З першого травня, як повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації, бюджетні кошти надаватимуться за такими напрямами та у такому розмірі:

бюджетна субсидія на 1 гектар аграріям, які обробляють до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення. Розмір збільшено з 3,1 тисячі гривень до 4 тисяч на 1 гектар;

окрема бюджетна субсидія на 1 гектар для аграріїв з деокупованих територій та тих територій, на яких завершені бойові дії. Розмір підтримки – 8 тисяч на 1 гектар;

спеціальна бюджетна дотація для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності. Фермери, що утримують від 3 до 100 корів, зможуть отримати 7 тисяч гривень на одну голову;

спеціальна бюджетна дотація для утримання маточного поголів’я кіз та/або овець. Розмір підтримки – 2 тисячі гривень на одну голову для тих, хто утримує від 5 до 500 голів кіз та овець.

Заявки на отримання бюджетної допомоги необхідно подати у Державний аграрний реєстр (ДАР) після оприлюднення оголошення про початок прийому: з 1 травня до 30 червня 2024 року. Заявка реєструється відповідно до вимог статті 42 Закону України «Про адміністративну процедуру». У разі невідповідності заявки встановленій формі або надання неповної інформації, посадова особа Укрдержфонду, яка розглядає заявки, приймає рішення про залишення заявки без руху відповідно до статті 43 Закону України «Про адміністративну процедуру».