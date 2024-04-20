На Вінниччині у ніч на суботу, 20 квітня, під час перевірки документів у комендантську годину двоє чоловіків розстріляли поліцейських – один загинув, другий співробітник поліції перебуває у лікарні.

Про це поліція Вінницької області повідомляє у Фейсбуці, передає Слово і Діло.

Зазначається, що 20 квітня, близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темно-зеленого кольору. Під час перевірки документів у зеленому Suzuki Grand Vitara було встановлено що в машині перебувають двоє чоловіків у камуфляжній формі, які при спілкуванні відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію. Згідно з повідомленням полції, вже вдалося встановити осіб, ймовірно причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслане до всіх регіональних підрозділів Національної поліції.

При цьому, трагічний інцидент вже прокоментував голова МВС Ігор Клименко, заявивши, що «виправдання цьому злочину немає і не може бути».

«Неважливо хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути. Стрільців необхідно знайти та затримати. Вони мають відповісти за всією суворістю Закону. Мої співчуття родині та близьким загиблого поліцейського. І так: цей трагічний випадок демонструє, що тилу для поліцейських немає», – заявив міністр.