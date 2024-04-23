Більше півтори сотні вакансій медичного напрямку пропонують роботодавці Тернопільщини. У місцевих підрозділах Тернопільського обласного центру зайнятості є 166 пропозицій для працівників сфери охорони здоров’я.

– Найбільший попит на лікарів – 94 вакансії, медсестер – 57 вакансій, молодший медперсонал – 13 вакансій, – повідомив під час брифінгу у ТОВА Микола Городецький, директор Тернопільського обласного центру зайнятості. – Є 12 вакансій сімейних лікарів, 10 – стоматологів, 8 – педіатрів, по 6 вакансій – анестезіологів та терапевтів, по 3-4 вакансії лікарів: офтальмологів, рентгенологів, з УЗД, невропатологів, психіатрів, ендокринологів, інфекціоністів, фізичних терапевтів. Також є потреба в ортопедах-травматологах, ЛОРах, психіатрах, фтизіатрах, хірургах, бактеріологах, акушерах-гінекологах, лікарях функціональної діагностики, нефрологах. Пропонують роботу для фельдшерів, патологоанатомів, фахівця з фізичної реабілітації та інших працівників медичного напрямку.

Найвищу зарплату, за інформацією Миколи Городецького, пропонують лікарю-психіатру – 25 тисяч гривень. Оклад у розмірі 20 тисяч буде в сімейного лікаря, терапевта, анестезіолога, невропатолога, патологоанатома, педіатра, рентгенолога, психіатра, психолога, ортопеда-травматолога, бактеріолога, отоларинголога, офтальмолога, нейрохірурга, фтизіатра, хірурга, нефролога, кардіолога інтервенційного та фізичного терапевта. 15-20 тисяч гривень пропонують лікарям з ультразвукової діагностики, ендокринологам, акушерам-гінекологам, серцево-судинним хірургам, фельдшерам та медсестрам.

З початку цього року роботодавці пропонували майже 400 вакансій для медпрацівників. У пошуках роботи через центр зайнятості зараз перебуває сім медичних працівників.