Активний циклон з півдня йде на Тернопільщину. Він принесе дощі, сильний південно-західний вітер і похолодання. За прогнозами синоптиків, протримається несприятлива погода майже до кінця тижня.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 24 квітня зберігатиметься хмарна погода, періодично випадатимуть дощі, вітер південно-східний, 7 – 12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура по області вночі 4 – 9° тепла, вдень 11 – 16° тепла; по м. Тернополю вночі 6 – 8° тепла, вдень 13 – 15° тепла. Через сильний вітер у краї оголосили штормове попередження – І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ.

«До нас знову застрибує активний циклон із півдня, який принесе дощі та сильний вітер. Циклон належатиме до родинного циклонічного клану Biruta, який підпорядкує своєму дощовому впливу значну частину європейського континенту. В Україні 24-го квітня дощі пройдуть повсюди, помірні та часом навіть значні. Вітер переважно південно-східний, 5-12 метрів за секунду, місцями штормові пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря на півночі та заході +11+16 градусів. Посилення вітру провокує відчуття холоду і емоційно знижує температуру повітря на кілька градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, найближчими вихідними, в суботу-неділю, в Україні буде чудова погода, скрізь сонячно та +18+23 градуси.