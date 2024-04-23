Патрульні супроводили до лікарні сім’ю з дитиною, яка потребувала негайної допомоги лікарів.

Вчора на автодорозі М-30 Стрий — Ізварине інспектори зупинили автомобіль Opel, що рухався з перевищенням швидкості. В транспортному засобі перебував схвильований чоловік. Він повідомив, що поспішає до лікарні, адже його донька потребує невідкладної медичної допомоги — вона задихається.

Патрульні Дмитро Петрик та Любов Робак, не зволікаючи, зі спецсигналами супроводили автомобіль до медичного закладу. Дитину передали медикам для надання допомоги.