На Тернопільщині через похолодання різко зросла захворюваність на грип і ГРВІ

На Тернопільщині за останній тиждень кількість хворих на грип і ГРВІ зросла на 10%, – повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Також зафіксували інфікованих коронавірусом.

Грип і ГРВі виявили у 3642 жителів краю. У вісьмох осіб діагностували COVID-19. Зростання захворюваності епідеміологи пов’язують із несприятливими погодними умовами.

«За останній тиждень кількість захворілих ГРВІ у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 10,1% (3642 випадки проти 3307). Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 60,3% (2196 ос.), школярів – 60,1% від усіх захворілих дітей (1319 ос.). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається ріст захворюваності серед дітей на 20,3%, серед школярів – на 24,3%. Госпіталізовано за звітний тиждень 115 осіб, із них 67 дітей (58,3%). Кількість госпіталізованих збільшилась на 3,6%. За тиждень зареєстровано 8 випадків захворювання на COVID-19, що складає 0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше від минулого тижня в 2,9 разів (8 випадків проти 23). За останній тиждень в області не зареєстровано летальних випадків від грипу, COVID-19».

Більшість хворих на грип і ГРВІ – діти шкільного віку. За словами лікарів, це пов’язано з їхнім перебуванням в організованих колективах.